La Plus Volleyball Sabaudia affronta la Smartsystem Fano

La Plus Volleyball Sabaudia si prepara per la quarta giornata di ritorno nel girone Blu del campionato di Serie A3 Credem Banca, guidata dal coach Aniello Mosca. Dopo la vittoria contro l’OmiFer a Palmi, Mosca potrebbe schierare il sestetto più in forma per affrontare la Smartsystem Fano nella gara in programma sabato 20 gennaio alle ore 18.

Il Sabaudia, desideroso di migliorare la propria posizione in classifica, si trova di fronte alla Smartsystem Fano, attualmente la seconda forza nel Girone Blu. L’incontro si svolgerà in casa, e gli appassionati potranno seguirlo in diretta sul canale YouTube Legavolley.

Mario Guglielmetti Catinelli della Plus Volleyball Sabaudia commenta positivamente la prestazione contro Palmi: “Sabato incontriamo in casa un’altra squadra con un rooster molto attrezzato, infatti ad oggi sono la seconda forza del Girone Blu.

Dobbiamo riscattare il risultato dell’andata, cercando di mantenere questa striscia di punti consecutiva e levarci il prima possibile dalla zona bassa della classifica. Quella di sabato e tutte le altre partite sono occasioni importanti che non possiamo perdere puntando a fare più punti possibili.”

La sfida tra la Plus Volleyball Sabaudia e la Smartsystem Fano promette spettacolo e emozioni, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti cruciali per la propria classifica nel campionato.