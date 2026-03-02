La Polizia accoglie nuovi agenti e ispettori nella provincia di Latina

Nuovi rinforzi per la sicurezza del territorio pontino. La Polizia di Stato di Latina ha accolto questa mattina gli agenti e gli ispettori neo trasferiti in provincia nell’ambito dei movimenti ministeriali disposti per il potenziamento degli uffici e la sostituzione del personale in uscita.

Ad accogliere i nuovi arrivati è stato il Questore di Latina, Fausto Vinci, che ha incontrato i cinque agenti e i cinque ispettori destinati a prendere servizio tra la Questura del capoluogo e i Commissariati distaccati presenti sul territorio.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha evidenziato il valore del percorso professionale intrapreso dai nuovi operatori, giunti a Latina a seguito della volontà espressa attraverso domanda di trasferimento, sottolineando l’importanza della dedizione e della presenza costante negli uffici di assegnazione, dove il personale contribuirà al rafforzamento delle attività di controllo del territorio.

I potenziamenti interesseranno in particolare i Commissariati di Terracina e Gaeta, che vedranno l’arrivo di nuove unità nel ruolo di agenti e assistenti, mentre ulteriori rinforzi nel ruolo ispettori saranno destinati alla Questura di Latina.

Dal Questore e da tutta la Polizia di Stato pontina è stato infine rivolto un augurio di buon lavoro ai nuovi colleghi, chiamati a iniziare il proprio percorso professionale al servizio della provincia di Latina e della sicurezza dei cittadini