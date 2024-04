La prima community del padel: ecco il progetto Cupra Icar Padel4

Creare la prima community del padel con l’intento di sensibilizzare, connettere, sostenere ma soprattutto incentivare la divulgazione di mezzi, tecniche e comportamenti concorrenziali leciti grazie allo sport più in voga degli ultimi anni e alle tante realtà di Latina e provincia in cui si pratica: nasce il progetto CUPRA ICAR Padel 4, ideato e promosso da Città Sport Cultura APS e che verrà presentato con una conferenza stampa ufficiale domani (martedì 23 aprile) alle ore 18 presso il CUPRA ICAR GARAGE (Borgo Piave, 93 – LT).

Dalla semplice partita ai tornei organizzati, da un network di informazioni ad interessanti newsletter, la community offrirà ai suoi utenti anche uno spazio sicuro su WhatsApp, semplice da usare e privato, in cui dare il proprio contributo, radunare gruppi diversi e scoprirne di nuovi ma soprattutto interagire con i migliori consulenti in circolazione del padel.

Per riuscirci Città Sport Cultura scende in campo, insieme al suo partner principale, vale a dire il marchio CUPRA, sbarcato nel capoluogo pontino grazie alla concessionaria Icar di Borgo Piave, e ha ideato un torneo itinerante che coinvolgerà i maggiori circoli della provincia e non solo. Tante le sorprese in cantiere per i players che si cimenteranno, ogni seconda domenica del mese, in una competizione a tappe che promette spettacolo e divertimento. Una kermesse in cui lo sport sarà anche il mezzo per veicolare alcuni dei temi particolarmente a cuore a Città Sport Cultura: promuovere la concorrenza leale attraverso un nuovo modo di vivere la società ed i suoi circoli sportivi sostenendo l’aggregazione dentro e fuori le singole strutture.

Nel corso della presentazione di domani (martedì 23 aprile), introdotta dal segretario generale di CSC, il Dott. Stefano Pedrizzi, interverranno il sindaco di Latina, Matilde Celentano, il Sen. Riccardo Pedrizzi – Presidente di CSC APS , Andrea Chiarato – Assessore allo Sport del Comune di Latina -, Barbara Donati – Amministratore Delegato ICAR S.p.a., Dott. Massimiliano Brocchi – Professore Università degli Studi del Foro Italico, Docente FITP, Vice Presidente Comitato Regionale FITP -, Saverio Palmieri – Coach Internazionale e Commentatore Tecnico Sky Sport – ed il Dott. Lorenzo Pellegrini, Amministratore Delegato di TOYOU.