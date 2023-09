La prima scuola primaria internazionale della provincia è ad Aprilia

Ad Aprilia, si sono aperte le porte della prima scuola primaria internazionale della provincia di Latina: La Maisonnette Aprilia Primary School.

Lo storico complesso di Via del Tufetto ad Aprilia, negli anni ’50 dono della Contessa Macchi De Celere al Sovrano Ordine Militare di Malta per i bambini della città è stato per decenni gestito dalle Suore Trinitarie con la Scuola dell’infanzia che ha cresciuto generazioni di apriliani. Oggi, grazie all’ambizioso progetto educativo plurilingue, diventa Scuola Primaria Paritaria riconosciuta dal MIUR con insegnanti madrelingua Inglese, Francese e Italiano.

La rivoluzionaria nuova vita dello stabile oggi ospita un CAMPUS di 1000 metri quadri immerso in ettari di colline e bosco con aule tematiche multimediali, mensa, palestra, campi sportivi e un campo da Rugby federale.

Plusout Desing ha ideato gli spazi interni ed esterni, gli arredi e i contesti affinché ogni area diventasse luogo educante e di scoperta, di attenzione e di svago, mantenendo e anzi rafforzando il contatto con la natura pur adottando le più moderne tecnologie in ambito didattico ed accademico. Edil Key ha lavorato duramente per l’intera ristrutturazione di tutte le aree interne ed esterne, puntando sulla qualità dei materiali e rispettando il contesto e la storicità dell’immobile.

La Federazione Italiana di Rugby con il suo Delegato Scuole Alessandro Bascetta ha coordinato l’avvio presso il campo sportivo della prima Squadra Internazionale di Rugby della città: la Aprilia International ASD. Il coordinamento scolastico è affidato a Daniela Magliacca e Janice De Oliveira, professionalità altamente competenti; il loro lavoro insieme al team di insegnanti qualificati e motivati è finalizzato a trasferire nei bambini competenze multidisciplinari nelle tre lingue, adottando il tempo pieno e la rotazione delle aule come nei sistemi scolastici internazionali.

Il Sindaco di Aprilia Lanfranco Principi insieme all’Assessore all’Istruzione Elvis Martino hanno visitato la scuola e incontrato i bambini e gli insegnanti.: “Aprilia è onorata di ospitare questo bellissimo complesso, è motivo di orgoglio per la città avere a disposizione una scuola internazionale al pari delle grandi metropoli italiane”.

L’Assessore all’Istruzione:

“Questo nuovo modello di scuola, che traspira innovazione tanto nella disposizione delle aule quanto nel modello pedagogico ed educativo, ci guida verso futuri orizzonti di insegnamento edi apprendimento”.

Entrambi, salutando i bambini e gli insegnanti, hanno augurato loro un buono inizio di anno scolastico. Ringraziamo il Comune di Aprilia per la disponibilità, PlusOut Desing per la progettazione, Edil Key ed Edil Gierre per le opere, Galiano Srl, Steel & Power Srl e Cecchini Arreda Srl per gli interni della scuola.