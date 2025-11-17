La Provincia di Latina investe nel carcere: formazione, giustizia riparativa e cultura oltre le mura

Con tre iniziative mirate, l’amministrazione provinciale guidata da Gerardo Stefanelli rafforza il proprio intervento a favore della popolazione detenuta, introducendo nuovi strumenti di inclusione sociale e culturale.

Un percorso scolastico dedicato ai detenuti

Il piano di dimensionamento scolastico recentemente approvato dal consiglio provinciale include l’attivazione, proposta dal Liceo Artistico Buonarroti, di un Percorso di Istruzione per Adulti ad indirizzo audiovisivo e multimediale dedicato alla casa circondariale di Latina.

L’obiettivo è fornire competenze tecniche spendibili e creare opportunità reali di reinserimento.

“L’istruzione non deve avere barriere, né muri – dichiara il Presidente Stefanelli –. Diamo ai detenuti la possibilità di costruire nuove opportunità. Solo così possiamo parlare davvero di comunità che non lascia indietro nessuno.”

Giustizia riparativa: arriva l’accreditamento

Parallelamente, la Provincia ha ottenuto l’accreditamento come Centro per la Giustizia Riparativa, un ruolo istituzionale che consentirà di attivare percorsi volontari tra vittime, autori di reato e comunità.

Un tassello che integra l’azione penale, puntando su responsabilizzazione, dialogo e riduzione della recidiva.

“Crediamo in un modello di giustizia che cura, non solo che punisce – afferma Stefanelli –. Essere centro accreditato significa assumersi la responsabilità di facilitare dialogo, ascolto e percorsi di ricomposizione sociale. Siamo pronti a partire, stiamo attendendo l’ultimo passaggio di risorse del Ministero.”

Il Natale entra in carcere: l’Orchestra Tartini in concerto

Tra gli appuntamenti della rassegna natalizia provinciale, uno dei concerti dell’Orchestra Tartini sarà eseguito all’interno della casa circondariale. Un gesto che porta cultura e normalità oltre le mura detentive.

“La musica unisce e avvicina – sottolinea il Presidente –. Portare un concerto di Natale in carcere è un segno di rispetto e di apertura… Portare il tour di concerti che celebrano il 90’ anniversario della istituzione della Provincia di Latina anche nella casa circondariale vuol dire riconoscere che anche lì c’è un pezzo della nostra comunità che richiede attenzione e presenza.”

Le tre iniziative segnano una linea precisa: la Provincia di Latina punta a un sistema più inclusivo, in cui formazione, cultura e giustizia riparativa diventano strumenti per non lasciare indietro nessuno.