Tra le 21 tappe previste per il Giro d’Italia, in programma a maggio 2024, ci sarà anche la provincia di Latina. La nona tappa, che partirà da Avezzano lungo superstrada Sora-Cassino, raggiungerà le costa tirrenico-pontina, passando per Minturno. Non sarà dunque come nel 2017 quando l’arrivo fu a Terracina.

Tappa che poi proseguirà verso Castelvolturno, Mondragone, Lago Patria e Cuma passando per Monte di Procida, Pozzuoli e Posillipo e terminando in via Caracciolo a Napoli.