La provincia si tinge di rosa per il “Giro d’Italia”: le info sulla viabilità

La 109esima edizione del “Giro d’Italia” è pronta a fare il suo passaggio nel territorio pontino, pronta a richiamare, da ogni dove, appassionati del ciclismo e dello sport in generale.

Questo venerdì, infatti, la competizione farà tappa tra Formia, Itri, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Spigno Saturnia e Minturno, impattando sulla quotidianità dell’utenza in merito alla percorrenza di alcuni tratti cittadini: “Le strade interessate dal passaggio della corsa – fa sapere la Questura di Latina – saranno chiuse alla circolazione veicolare circa 2 ore e 30 minuti prima del transito dei corridori, previsto indicativamente dalle ore 10.45, con chiusura delle arterie principali a partire dalle ore 8.00″.

“La riapertura della viabilità – si legge – avverrà progressivamente soltanto dopo il completo passaggio della gara, dei mezzi al seguito e dei dispositivi di sicurezza, con uscita della competizione dal territorio provinciale verso la provincia di Frosinone prevista intorno alle ore 12.30. Durante il periodo di chiusura, il transito sulle strade interessate sarà completamente interdetto, compresi attraversamenti, immissioni e accessi laterali, salvo esigenze di soccorso e sicurezza debitamente autorizzate”.

Intanto, il Giro è impegnato nella traversata Praia di Mare-Potenza, con la maglia rosa in mano a Giulio Ciccone. La pioggia sta contrassegnando la quinta tappa, con un ritmo subito alto nonostante le dure condizioni che imperversano nel sud dello stivale.