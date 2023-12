La Pugilistica Leone porta le sue attività nel carcere di Latina

La palestra popolare Pugilistica Leone, grazie ad un’iniziativa del Ministro per lo Sport ed i Giovani e tramite il Dipartimento per lo Sport ed in collaborazione con Sport e Salute, mette in moto ”LO SPORT LIBERA DENTRO – CARCERI”. Un progetto che, grazie alla collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, vuole promuovere lo sport come strumento ed opportunità di rieducazione per i detenuti (uomini, donne e minori) della casa circondariale di Latina.

“Per noi si tratta di un’altra promessa mantenuta – commenta soddisfatto Carmine Palma, tecnico e titolare dell’Accademia Pugilistica Leone – che spunta uno degli obiettivi che ci eravamo posti. Questo progetto ci consentirà di perseguire ancora di più lo scopo che abbiamo come Palestra Popolare: avvicinare tutti allo sport abbattendo le barriere economico-sociali e puntando all’inclusione. E di farlo attraverso attività concrete e quotidiane, non con le chiacchiere. Il carcere è lo specchio della società ma più concentrato e anche da lì, e forse specialmente da lì, si riparte per una rieducazione e per un reinserimento nella società. Lo sport, in questo senso, può essere uno strumento prezioso. Non vediamo l’ora – aggiunge – di lavorare con la Casa Circondariale della città di Latina. Ringraziamo la direttrice e lo staff degli educatori che ci ha accolto con enorme professionalità e disponibilità”.