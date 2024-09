Questura di Latina, il nuovo capo della Squadra Mobile

Tre nuovi Funzionari di Polizia entreranno a far parte della Questura di Latina, apportando esperienze di rilievo acquisite in diverse sedi operative. Guglielmo Battisti, 44 anni, laureato in giurisprudenza, ha ricoperto incarichi presso le Questure di Novara, Cuneo e Reggio Emilia, dove ha diretto la Squadra Mobile, ruolo che assumerà anche a Latina. Gianmaria Garzo, 39 anni, napoletano, con una specializzazione in professioni legali e un master in scienze della sicurezza, ha prestato servizio a Lodi e Senigallia, dirigendo infine il Commissariato di Melfi dal 2022. Andrea Colapetella, 31enne campano, ha iniziato la sua carriera presso il Commissariato “Decumani” di Napoli, e dopo aver completato il concorso da Commissario, sarà destinato a un periodo di tirocinio operativo presso le diverse articolazioni della Questura di Latina.

Il Questore, il Vicario e tutti i Funzionari della Questura di Latina hanno espresso i loro migliori auguri ai nuovi arrivati per i rispettivi incarichi.