La Roma-Latina si farà, Salvini conferma che la gara non sarà annullata

La Roma-Latina si farà. Questo quanto chiarito dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che, durante il question time alla Camera, ha ribadito l’intenzione di portare a termine il progetto:

“Non pensiamo assolutamente di annullare la gara. Il collegamento Roma-Latina rappresenta una delle infrastrutture più attese e strategiche per il Lazio e per l’intero sistema della mobilità del Centro Italia. Per troppo tempo cittadini, lavoratori e imprese hanno dovuto fare i conti con ritardi, rinvii e occasioni mancate. E come ministro delle infrastrutture ho sempre considerato prioritario l’intervento, che infatti risulta inserito tra gli investimenti prioritari di interesse nazionale ed è affidato a un Commissario straordinario, con l’obiettivo di accelerarne la progettazione e la realizzazione”.

“Il Mit – precisa Salvini – ha pubblicato, in data 29 maggio 2025, un avviso avente carattere esclusivamente esplorativo, finalizzato a verificare l’eventuale interesse del mercato alla presentazione di ulteriori proposte. In esito a tale avviso, sono pervenute altre due proposte da parte di operatori economici. Al momento, pertanto, non è stato ancora pubblicato alcun bando di gara. Siamo in una fase preliminare prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a individuare la soluzione migliore. Con il decreto n. 1 del 2026 del Commissario straordinario è infatti stata nominata la Commissione incaricata di valutare le proposte presentate sotto il profilo della fattibilità, della sostenibilità economico-finanziaria e della loro coerenza con l’interesse pubblico. La valutazione comparativa delle alternative progettuali non rappresenta un rallentamento del percorso, ma una garanzia di serietà e trasparenza dal punto di vista infrastrutturale, trasportistico ed economico. La Commissione incaricata concluderà i lavori è prevista entro la fine del prossimo mese di luglio”.