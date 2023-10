Con enorme entusiasmo e soddisfazione , il salumificio Salumi Grufà di

Monte San Biagio, guidato dal dottor Vittorio Iacovacci, si è aggiudicato , con la sua

celeberrima salsiccia stagionata di Monte san Biagio, un posto in finale nel Campionato

italiano del salame”.

La selezione dei migliori salami è avvenuta tramite un’accurata scelta della giuria nelle

varie fasi di preselezione del campionato, tra più di 500 produttori partecipanti ,

provenienti da tutta Italia, permettendo l’accesso alla finale solo a 53 salami , in gara

per due podii (salami ottenuti da carne di maiali a manto rosa e salami ottenuti da

carne di maiali a manto scuro di razze autoctone) e tre categorie speciali fuori podio

(‘nduja, salami con frattaglie, salami con prevalenza di carni non di maiale).

La finale si svolgerà nei giorni Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre 2023 , in Emilia

Romagna, a Sasso Marconi, nella Fattoria Zivieri, che fa parte dell’Accademia delle 5T

(Territorio,Tradizione,Tipicità,Tracciabilità,Trasparenza), consorzio che riunisce

aziende di “prodotti agroalimentari tradizionali” e che da 15 anni ormai organizza

questa gara all’ultima fetta.

L’azienda pontina , Salumi Grufà , gareggia col suo prodotto d’Eccellenza

Nazionale: “ La Salsiccia di Monte san Biagio”, che viene

prodotta rispettando le antiche ricette tramandate sin dai tempi dei Longobardi, con

carni fresche di solo suino pesante Nazionale, miscelata con sale, coriandolo e spezie

solo italiane, tagliata a punta di coltello e insaccata in budelline naturali, garantendo al cliente finale un prodotto 100% Italiano, senza conservanti né additivi

chimici.