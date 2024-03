La solidarietà di Fratelli d’Italia nei confronti delle Forze dell’Ordine

Una delegazione di Fratelli d’Italia in Provincia di Latina si è recata presso la Questura di Latina per manifestare solidarietà alle forze dell’ordine, che negli ultimi tempi sono state oggetto di inaccettabili aggressioni fisiche, mediatiche e politiche.

La delegazione, composta dal coordinatore provinciale Senatore Nicola Calandrini, dall’Eurodeputato Onorevole Nicola Procaccini, dall’Assessore regionale Elena Palazzo, dal Consigliere regionale Vittorio Sambucci e dal capogruppo in Consiglio Comunale Cesare Bruni, è stata accolta dal vicario del Questore, dottor Gregorio Marchese.

“Le forze dell’ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, ha dichiarato il coordinatore provinciale Nicola Calandrini. “Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi.”

Calandrini ha anche sottolineato la necessità di fermare immediatamente il clima d’odio che potrebbe portare a conseguenze gravi, citando l’aggressione subita da una volante a Torino durante il tentativo di fermare un irregolare. “Ci aspettiamo che anche la sinistra esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto da centri sociali e antagonisti.”

Il vicario del Questore e gli agenti presenti hanno ringraziato la delegazione di Fratelli d’Italia per la visita e la solidarietà espressa. “Fratelli d’Italia continuerà a far sentire loro tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi la sicurezza e la legalità, come ogni giorno fanno con dedizione. Noi gli siamo grati per questo”, ha concluso il Senatore Calandrini.

L’incontro si è concluso con un messaggio di collaborazione e sostegno reciproco tra Fratelli d’Italia e le forze dell’ordine, ribadendo l’importanza di garantire la sicurezza e la legalità per tutti i cittadini.