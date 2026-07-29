La spiaggia di Valmontorio riapre ad agosto: accesso libero

Da venerdì 1° agosto la spiaggia di Valmontorio tornerà ufficialmente fruibile. Per il secondo anno consecutivo il Comune di Latina ha completato l’iter amministrativo necessario per consentire l’accesso a uno dei tratti più suggestivi e incontaminati della costa pontina.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, che sottolinea il valore dell’intervento per cittadini e turisti.

«La riapertura di Valmontorio è motivo di grande soddisfazione. Lo scorso anno siamo riusciti a raggiungere un risultato che mancava da troppo tempo e oggi confermiamo quell’impegno, restituendo nuovamente ai cittadini e ai visitatori una spiaggia di straordinaria bellezza. Dietro questo traguardo c’è un lavoro silenzioso, fatto di incontri, autorizzazioni, sopralluoghi e di una continua collaborazione tra istituzioni», ha dichiarato l’assessore.

L’accesso all’arenile sarà libero e gratuito e avverrà nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli enti competenti, con particolare attenzione alla sicurezza dei visitatori e alla tutela ambientale.

«Valmontorio è un patrimonio della nostra città. Restituire questo luogo alla collettività significa valorizzare il nostro mare, promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente e offrire un’opportunità in più a chi sceglie il litorale di Latina. Il nostro obiettivo è continuare a rendere la marina sempre più accogliente, sicura e valorizzata», ha aggiunto Di Cocco.

L’assessore ha inoltre ringraziato tutti i soggetti coinvolti nel procedimento: l’Ufficio Demanio del Comune di Latina guidato da Alessandra Pacifico, l’Ufficio Ambiente, Abc Latina per gli interventi di pulizia dell’arenile, il gruppo comunale di Protezione Civile, la Polizia Locale, l’associazione “Città di Latina” e gli altri enti che hanno collaborato alla riapertura.

«I risultati più importanti si raggiungono quando istituzioni, uffici e società partecipate lavorano insieme con un unico obiettivo: offrire servizi migliori ai cittadini. Valmontorio è uno dei simboli più belli del nostro litorale e poterla restituire ancora una volta alla comunità è motivo di grande orgoglio», ha concluso l’assessore.

Con la riapertura della spiaggia, Latina recupera così uno dei suoi angoli più affascinanti, meta particolarmente apprezzata per il paesaggio naturale e il contesto incontaminato che la rendono una delle gemme della costa pontina.