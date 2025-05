La spiaggia non c’è più, dopo 17 anni chiude il Lido di Nausicaa

Andrea Calvani, l’imprenditore che dal 2009 gestisce il Lido di Nausicaa sul lungomare di Latina, è costretto a chiudere lo stabilimento e a rinunciare alla concessione dopo quattro ricostruzioni: “Mi arrendo, solo promesse sull’erosione e tanti danni”.

Calvani ha rinunciato alla concessione e ha restituito la licenza commerciale e di quel mare per cui ha lottato e di cui ha vissuto ora non vuole sentire più parlare, tanta è l’amarezza che prova. Ha creduto nelle potenzialità del lungomare per 17 anni, investendo su di esso e ricostruendo la struttura dello stabilimento per ben quattro volte, ricostruzioni dovute a tutte le mareggiate e all’erosione. Dopo l’ultima mareggiata che ha distrutto tutto, l’anno scorso, dopo una stagione amara e dopo tante promesse di ripascimento disattese, ha gettato la spugna.

Questa la dichiarazione in un post:

“Purtroppo non vi sono più i parametri minimi per poter proseguire con la mia attività. Non esiste più un Lido di Nausicaa, con sommo rammarico dopo anni di lotte estenuanti contro ľe rosione, mi arrendo. Non mi manca coraggio né voglia, ma per poterlo fare ci vuole la materia prima, sua maestà la sabbia”.