La star Madonna a Terracina, il sindaco Giannetti: “Orgogliosi ed entusiasti”

Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha manifestato grande entusiasmo per la recente visita di Madonna nella città. “Che Madonna, idolo e icona mondiale della musica pop, abbia scelto Terracina per trascorrere una serata e visitare alcuni dei suoi gioielli non può che riempire di entusiasmo e di orgoglio,” ha dichiarato. La popstar americana, appassionata di arte e storia, ha esplorato il centro storico, rimanendo particolarmente colpita dal Capitolium e dalla testa di Cesare, che ha poi condiviso su Instagram. “Madonna ha espressamente richiesto di visitare il nostro splendido centro storico alto, un riconoscimento che ci riempie di soddisfazione,” ha aggiunto Giannetti.

La visita, organizzata con discrezione e sicurezza, ha rappresentato un’importante occasione per mettere in luce il patrimonio culturale di Terracina. Il Sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento e ha sottolineato l’importanza di accogliere con orgoglio l’attenzione internazionale ricevuta dalla città. “Ho letto tanti commenti entusiasti di cittadini che hanno colto l’importanza di questa visita, ma con rammarico anche molti commenti poco garbati. Le critiche all’Amministrazione sono legittime, ma non devono mai danneggiare l’immagine di Terracina, che Madonna ha omaggiato regalando alla nostra città una gran bella vetrina,” ha concluso Giannetti.