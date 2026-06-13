La Taekwondo 16 di Latina sul tetto d’Italia con Davide Ferraro

Nella splendida cornice del Foro Italico di Roma, l’ASD Taekwondo 16 di Latina ha conquistato uno storico titolo di Campione d’Italia, una prestigiosa medaglia d’argento ed una invidiabile medaglia di bronzo ai recenti Campionati Italiani Senior Cinture Nere 2026 di taekwondo olimpico. La manifestazione nazionale, andata in scena lo scorso 8 giugno, ha fatto registrare il record assoluto di partecipanti con quasi 400 atleti in gara. Il risultato più eclatante per la compagine pontina porta la firma di Davide Ferraro, che si è laureato Campione Italiano Senior nella categoria -63 kg., al termine di una cavalcata trionfale sul tatami capitolino. Una vittoria che proietta il giovane talento di Latina ai vertici del taekwondo olimpico nazionale, dopo i tre titoli nazionali già conquistati nel 2025.

I risultati di spicco dell’ASD Taekwondo 16 includono lo splendido argento per Alessandra D’Angelo che ha disputato una bellissima finale nella categoria femminile -57 kg., a cui si aggiunge la preziosa medaglia di bronzo di Nicolò Sevagian nella categoria dei senior maschili fino a 54 kg., confermando la costante crescita agonistica di questi due giovanissimi atleti, al loro primo appuntamento nella categoria superiore. La spedizione dell’ASD Taekwondo 16 è stata impreziosita dalla straordinaria prestazione di Nicola Giacchetta che si ferma ai piedi del podio, oltre alla partecipazione di altrettante promesse che portano il nome di Davide Ciufo, Gabriele Zucco, Federico Poccia, Francesco Brusca e Christian De Santis.

La società è stata premiata con un importante trofeo per il brillante piazzamento nella graduatoria a squadre settore maschile. Nella storica sede di via Pantanaccio, lo staff tecnico della società, guidata dai maestri Lo Pinto, festeggia un traguardo eccezionale che premia i sacrifici di un intero gruppo e posiziona la palestra pontina tra le realtà più importanti e vincenti del panorama nazionale.