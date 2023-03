La Top Volley Cisterna annienta Taranto in casa

La Top Volley Cisterna batte agevolmente in tre set il Taranto nel secondo impegno dei playoff per il quinto posto che si è giocato ieri sera al Palasport di Cisterna. Prezioso il lavoro di Catania in difesa e altrettanto determinanti gli ace messi a segno da Bayram votato Mvp dell’incontro.

Primo set: Inizio set in perfetto equilibrio, Cisterna più incisiva con Catania che difende bene favorendo le giocate di Zanni, il palleggiatore pontino si alterna tra Dirlic e Bayram, mentre gli avversari faticano non poco per trovare punti preziosi con Antonov, 10-10. Andrea Mattei suona la carica e mette a terra una palla veloce servita da Zanni in posto tre, 16-14. Prima Dirlic con un pallonetto millimetrico poi la potenza di Bayram, 18-14. Diagonale imprendibile di Dirlic, 23-18. Bayram sale in cielo e trova il mani out avversario, 25-21.

Secondo set: Parte forte la Top Volley con un doppio ace di Bayram e il muro di Mattei su Ekstrand, 6-0. Taranto trova la giusta reazione grazie ad Antonov che continua a mettere a segno punti importanti, ma i ragazzi di coach Soli riescono a gestire il vantaggio con Sedlacek, 18-13. Taranto torna a meno tre, Zanni si affida a Dirlic e il croato inventa una magia mettendo a segno un pallonetto, 20-17. Catania difende annullando tre tentativi degli avversari per andare a punto, poi Dirlic chiude un’azione lunghissima, 24-19. Larizza sbaglia la battuta e la Top Volley si aggiudica il secondo set 25-21.

Terzo set: Nuova partenza sprint per i bianco blu, ancora con Bayram al servizio che mette a segno altri due ace, poi Dirlic mura Antonov e Zingel chiude la porta in faccia ad Ekstrand, 7-0. Massimo vantaggio di più nove per Cisterna, Sedlacek d’astuzia, mette a terra un altro pallonetto, 17-8. Martinez in campo al posto di Dirlic mette a segno punti pesanti, 24-17. Andrea Mattei chiude l’incontro mettendo a terra la palla per il 25-17.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto: 3-0 (25-21; 25-21; 25-17)

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Martinez 6, Catania (L), Sedlacek 10, Zanni 1, Mattei 4, Dirlic 15, Rossi (ne), Staforini, Baranowicz (ne), Bayram14, Guiterrez (ne). All.: Soli.

Gioiella Prisma Taranto: Stefani (ne), Antonov 7, Gargiulo 5, Alletti 5, Falaschi, Rizzo, Ekstrand 8, Larizza 3, Pierri (L), Cottarelli 2. All.: Di Pinto.

ARBITRI: Piperata, Gasparro.

Note:

Top Volley Cisterna: ace 6, err.batt. 18, ric.prf. 33%, att. 51%, muri 7.

Gioiella Prisma Taranto: ace 0, err.batt 11, ric.prf. 31%, att. 39%, muri 3.

Mvp: Efe Bayram (Top Volley Cisterna)