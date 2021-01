La Top Volley Cisterna cede 3-1 in casa dell’Itas Trentino

Continua la scia negativa della Top Volley Cisterna che cede 3-1 in casa dell’Itas Trentino.

Dura lotta per i pontini che cedono dopo aver tenuto gioco, vincendo il primo set e perdendo ai vantaggi il secondo. Una delle prestazioni più aggressive della stagione dove qualcosa di buono è emerso, come precisa coach Kovac: “Sono soddisfatto perché qualcosa di buono si è visto. Il secondo set poteva finire diversamente, ma quando i nostri avversari hanno spinto al servizio le cose sono cambiate. Poi purtroppo non siamo riusciti a fermare Abdel Aziz perché quando le palle che contano arrivano a lui è sempre efficace. Trento è entrata in campo un po’ sotto tono anche perché affrontava l’ultima squadra del campionato. Noi abbiamo giocato meglio delle altre volte non avendo molto da perdere”.

Vittoria del primo set per Sabbi e compagni a cui si aggiunge il secondo parziale che è sfuggito via dalle mani solo ai vantaggi. Nel corso del match Trento ha ritrovato l’incisività al servizio (10 ace) forzando molto mentre a muro c’è stata una maggiore presenza dei padroni di casa con 12 muri punto contro i tre della Top Volley che hanno subìto anche in attacco (62% contro il 47%). Sono stati 21 gli errori al servizio del Cisterna che però ha piazzato anche 8 ace, mentre Sabbi con 17 punti (67%) è stato il miglior realizzatore dei pontini ma dall’altra parte della rete Abdel-Aziz ha chiuso il match con 25 punti (66%).

Senza Seganov, impegnato in Israele con la sua nazionale per le qualificazioni al campionato europeo, coach Boban Kovac ha schierato in regia Daniele Sottile opposto a Giulio Sabbi, laterali Gigi Randazzo e Kevin Tillie, che torna titolare dopo il problema alla caviglia che lo ha tormentato nelle ultime settimane. Al centro Arthur Szwarc e Tobias Krick, libero Domenico Cavaccini. Dall’altra parte della rete Angelo Lorenzetti ha schierato Giannelli e Abdel-Aziz, in banda Lucarelli e Michieletto, centrali Podrascanin e Lisinac con Rossini libero.

ITAS TRENTINO – TOP VOLLEY CISTERNA 3 – 1

ITAS TRENTINO: Cortesia ne, Argenta, Michieletto 13, Sperotto, Rossini (lib.), Santos De Souza 13, Giannelli 3, Kooy ne, Bonatesta ne, Abdel-Aziz 25, Sosa Sierra 2, Podrascanin 8, Lisinac 12, De Angelis ne. All. Lorenzetti

TOP VOLLEY CISTERNA: Cavuto, Cavaccini (lib.), Sottile 3, Tillie 12, Rossato ne, Sabbi 17, Rossi ne, Onwuelo, Rondoni ne, Randazzo 11, Krick 2, Szwarc 12. All. Kovac

Arbitri: Arbitri Roberto Boris (Pavia), Alessandro Rossi (Ventimiglia)

Parziali: 24-26 (27′), 26-24 (30′), 25-20 (25′), 25-18 (26′)

Note: Itas Trentino: ricezione 66% (43%), attacco 62%, aces 10 (err. batt. 22), muri pt. 12;

Top Volley Cisterna: ricezione 48% (25%), attacco 47%, aces 8 (err. batt. 21), muri pt. 3.

MVP: Abdel-Aziz (Itas Trentino)