La Top Volley Cisterna si prepara alla sfida casalinga contro Modena

La Top Volley Cisterna andrà in campo domenica 5 dicembre per la decima giornata del campionato di SuperLega, Alle 18 la sfida casalinga con la Leo Shoes PerkinElmer Modena.

I ragazzi di coach Fabio Soli arrivano al match dopo lo stop in casa contro Civitanova. Al Palasport di Cisterna torna il grande volley con un’altra big del campionato italiano. Sarà ancora determinante il supporto del pubblico, per dare il giusto supporto ad una squadra in forte crescita che sta dimostrando di avere nelle corde un grande valore tecnico, lottando costantemente ogni set punto a punto.

Ex di turno Elia Bossi giocatore del Modena per diversi anni, scende in campo con le giuste motivazioni per affrontare tanti amici.

“Appena sono usciti i calendari mi sono fissato subito la data di questa partita. IncontrareModenaper me è speciale. Con la maglia gialloblù, spiega Bossi ho vissuto tante emozioni e di là della rete ci sono molte persone che stimo e con cui ho condiviso momenti importanti, sarà bello giocarci contro.Modenaè una squadra costruita per vincere e stanno esprimendo una pallavolo di altissimo livello. Noi dovremo essere bravi a fare la nostra partita e essere concreti nei finali di set”.

Altro cisternese dai passati gialloblu, il giovane Tommaso Rinaldi, cresciuto nelle giovanili della società romagnola ed oggi idolo dei tifosi della Top Volley. Queste le sue parole:

“Giochiamo contro Modena che è una corazzata, sarà una partita molto difficile, ma noi dobbiamo scendere in campo, pensando di non aver nulla da perdere, giocare tutte le palle con grande tranquillità. Io sono uno degli ex, vivo la partita in maniera leggermente diversa rispetto a tutte le altre competizioni, perché comunque è una sfida in più giocare contro di loro, quindi sarò ancora più motivato nel giocare bene, darò il mio meglio nell’aiutare la squadra di Cisterna”.

I tickets per assistere alla partita di domenica 5 dicembre con inizio alle ore 18 sono già disponibili su vivaticket.com e presso il botteghino del Palasport di via delle provincie a Cisterna di Latina.

ORARI BIGLIETTERIA:

Fino a sabato dalle 15.30 alle 18.30

Domenica dalle 10 ad inizio gara.

Il costo è di € 10 (a cui si aggiunge il costo di prevendita). Prezzo unitario di ingresso valido per tutti i settori, non sono applicabili sconti e riduzioni per nessuna fascia di età.

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’IMPIANTO DI CISTERNA DI LATINA

È consentito l’accesso solo in possesso di “Green Pass” in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti) Al momento dell’acquisto del biglietto dovranno essere lasciate generalità e recapiti di chi acquista il biglietto.

All’interno del palazzetto dello sport è obbligatorio l’uso della mascherina. Il deflusso dovrà avvenire in maniera ordinata, evitando assembramenti e seguendo l’ordine che verrà impartito dagli addetti al controllo e dallo speaker. A fine match non ci potrà essere nessun contatto tra il pubblico e i giocatori.