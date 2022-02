La XIII Comunità Montana a supporto dello sviluppo del territorio

La XIII Comunità Montana Lepini – Ausoni già nel 2020 ha iniziato un’opera di coordinamento nella gestione dei contributi per la lotta al dissesto idrogeologico, tramite il bando del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Gli interventi già programmati dai vari comuni, importanti quanto necessari, sono progettazioni complesse che richiedono importi sostanziosi che gli Enti comunali non possono sostenere senza il supporto di un Ente sovracomunale, in questo caso la XIII Comunità Montana, che ne tutelasse e supportasse l’avvio.

Dunque anche quest’anno, più di precisamente nelle prossime settimane, l’Ente Montano presenterà nuove richieste, da destinare ai restanti Comuni ad esso afferenti.

Il lavoro della Comunità Montana vuole a gettare le basi per quella che sarà la programmazione territoriale della futura unione dei comuni montani anche e soprattutto in vista dei nuovi fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

“Quella che ci si presenta è una opportunità irripetibile per il nostro territorio, tanto bello ed affascinante quanto difficoltoso da vivere in quanto ad infrastrutture, servizi e mobilità – commenta il Commissario Nardacci come Comunità Montana non possiamo che dare seguito a questo tipo di programmazione territoriale per il bene del nostro territorio e per la dignità dei suoi abitanti”.