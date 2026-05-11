La Zhero Triathlon brilla allo Sprint sul lungomare di Latina 

La scia di successi della Zhero Triathlon non si ferma. Nella splendida cornice del Triathlon Sprint di Latina, andato in scena ieri, la compagine pontina ha ribadito il proprio ruolo di leadership nel panorama regionale, schierando una formazione numerosa e competitiva che ha saputo distinguersi sia per i risultati tecnici che per lo spirito di gruppo.

Il team pontino si è presentato al via con una delegazione imponente: 7 atlete e 11 atleti che hanno colorato il percorso di gara, a cui si è aggiunto il debutto emozionante del giovane Edoardo Mancini (categoria Youth B), al suo esordio assoluto sulla distanza sprint.

Particolare nota di merito per la Staffetta Mista, che ha incarnato perfettamente i valori di aggregazione della Zhero: un mix di esperienza e passione composto da Rita Lanzetta e Francesca Pacenti, mamme di piccoli triatleti del vivaio, insieme al Coach di ciclismo Paolo Casconi. Il trio ha conquistato un eccellente secondo posto, dimostrando che il triathlon è, prima di tutto, una grande famiglia.

Protagonista poi, ancora una volta, il settore femminile, che ha conquistato punti pesanti per la classifica del Campionato Regionale grazie ai podi di Maria Bertesteanu (prima nella categoria Youth B), Fiorenza Zorzetto (prima nella categoria S4) e Francesca Caparelli (seconda nella categoria M1), oltre all’ottima prova di Ida Lenti nella categoria M5.

“Siamo una realtà solida e consolidata nella nostra regione – spiega Fiorenza Zorzetto responsabile degli Age Group -. Il nostro è un gruppo capace di creare armonia, divertimento, e competere sempre con il massimo impegno. I risultati sono la dimostrazione di questo mix di componenti che ci consentono di allenarci, competere, e divertirci”.