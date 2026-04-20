La Zhero Triathlon Latina brilla ai Campionati Italiani di Duathlon a Magione

Si conclude con un bilancio straordinario la spedizione della Zhero Triathlon Latina ai Campionati Italiani di Duathlon di Magione (Perugia). La società pontina ha confermato la propria crescita esponenziale, presentandosi ai nastri di partenza come una delle squadre più numerose dell’intera penisola, con ben 25 atleti a rappresentare quasi tutte le categorie giovanili.

Il successo ottenuto in terra umbra non è frutto del caso, ma di una precisa strategia societaria volta al potenziamento dell’area tecnica. Il coordinamento del tecnico Alessio Lucon, unitamente al lavoro specifico di Alberto Corvo per la corsa e di Paolo Casconi per il ciclismo, ha permesso ai giovani atleti di competere ai massimi livelli, ottenendo piazzamenti di rilievo nelle categorie Ragazzi e Youth.

La bacheca della Zhero Triathlon si arricchisce dopo la trasferta di Magione con risultati di assoluto prestigio. Tommaso Piroddi si è laureato Campione Italiano nella categoria Cuccioli, terzo classificato nella categoria Esordienti Santiago Marangon. Terzo posto anche per Rebecca Battisti nella categoria Mini Cuccioli. Medaglia di legno invece per Mattia Battisti e Andres Marangon.

Soddisfazione e orgoglio nelle parole del presidente Alessio Grassucci, che traccia un bilancio di tutto rilievo non solo a livello sportivo ma anche umano: “È stata un’esperienza meravigliosa, un Campionato Italiano vissuto da protagonisti, sempre sotto il segno dell’inclusione, del divertimento e dell’amicizia. La continua crescita di tutti i nostri triatleti, dai piccoli di 5 anni fino ai giovani di 17, è il segnale più positivo del lavoro svolto. Questi risultati appartengono a tutto lo Staff, dai tecnici ai dirigenti, passando per gli sponsor che sostengono il nostro cammino. Un ringraziamento speciale va alle famiglie, che hanno creduto fin dal primo giorno nel nostro progetto sportivo e che rendono possibile questa bellissima realtà.”