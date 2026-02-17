La Zhero Triathlon Latina compie due anni e inaugura la stagione al Duathlon di Sabaudia

Doppio appuntamento speciale per la Zhero Triathlon Latina: il secondo compleanno della società e l’avvio ufficiale della stagione agonistica 2026.

Il team pontino, nato il 14 febbraio 2024, festeggerà spegnendo la seconda candelina domenica 22 febbraio al Duathlon di Sabaudia, prima prova del Campionato Regionale Lazio. E lo farà con numeri che raccontano una crescita importante.

Saranno infatti 44 gli atleti in gara: 29 giovani delle categorie giovanili e 15 Age Group. Le competizioni prenderanno il via alle 8:30 del mattino e andranno avanti fino al primo pomeriggio, trasformando Sabaudia in un grande palcoscenico sportivo. Al seguito della squadra sono attese oltre 100 persone tra famiglie e sostenitori, pronte a colorare le strade con l’energia e i colori sociali.

L’inizio di una stagione ambiziosa

Soddisfatto il tecnico Alessio Lucon, che guarda già oltre l’appuntamento regionale:

«Ci aspetta un avvio spumeggiante. Oltre al Campionato Regionale, i nostri ragazzi saranno impegnati in numerose competizioni su tutto il territorio nazionale, dal Campionato Interregionale alla Coppa Italia, fino ai Campionati Italiani di Aquathlon, Duathlon e Triathlon. È un percorso ambizioso che punta alla crescita tecnica e personale di ogni atleta».

Un progetto che mette al centro non solo i risultati, ma soprattutto la formazione sportiva e umana dei ragazzi.

Una comunità che cresce

Orgoglioso anche il presidente Alessio Grassucci, che sottolinea il valore simbolico della giornata:

«Questo appuntamento rappresenta molto più di una semplice gara. È la celebrazione del lavoro svolto in questi due anni e l’inizio di una nuova stagione ricca di obiettivi. Vedere così tanti giovani e Age Group gareggiare insieme è la conferma che il nostro progetto sta creando una vera comunità sportiva. Portiamo avanti 33 anni di esperienza, preparazione e passione, accompagnando i ragazzi dal loro esordio nella triplice disciplina fino all’età adulta e ai grandi sogni sportivi. Il triathlon a Latina continua a crescere, e noi vogliamo essere un punto di riferimento per chi sceglie questo sport».

Due anni di attività, numeri in aumento e una stagione che parte nel segno dell’entusiasmo: la Zhero Triathlon Latina è pronta a correre, pedalare e nuotare verso nuove sfide.