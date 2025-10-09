La Zhero Triathlon Latina protagonista con i suoi piccoli atleti ai Campionati Regionali Lazio

Si è tenuta sabato scorso, 4 ottobre, la cerimonia di premiazione del Campionato Regionale Lazio di Duathlon e Triathlon, che ha visto protagonisti i piccoli atleti della Zhero Triathlon Latina, classificata terza assoluta tra tutte le società partecipanti. Un risultato prestigioso, frutto di un lavoro costante e appassionato portato avanti in poco meno di due anni. La squadra pontina si è distinta per costanza, spirito di gruppo e qualità, partecipando con numeri importanti a tutte e cinque le prove del campionato. In ogni tappa, la società pontina è riuscita a essere tra le prime due o tre squadre più numerose, per presenza di bambini e ragazzi in gara, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama regionale. Oltre al brillante risultato collettivo, non sono mancati i successi individuali, con ben quattro podi conquistati in due diverse categorie giovanili:

Categoria MINICUCCIOLI

– Pilar Marangon: Campionessa Regionale

– Joury Ben Gezia: Terza Classificata

Categoria CUCCIOLI

– Tommaso Piroddi: Campione Regionale

– Federico Gagliardi: Vice Campione Regionale

Numeri e nomi che certificano la crescita di una realtà giovane ma già affermata, sostenuta dal lavoro dei dirigenti, dal supporto delle famiglie e dalla passione di uno staff tecnico altamente qualificato, composto da Alessio Lucon, Alessio Grassucci e Carlo Gatto. A parlare a nome della società è Alessio Lucon, tecnico e vice presidente della Zhero Triathlon Latina:

«Questo risultato è il frutto di un sogno condiviso. In meno di due anni siamo riusciti a costruire un progetto che mette al centro i bambini e le loro famiglie. Dietro ogni traguardo ci sono allenamenti quotidiani, fatica, sorrisi e un senso di squadra che ci rende orgogliosi. Ringrazio i miei colleghi tecnici, i dirigenti, i genitori e naturalmente i nostri atleti: senza di loro nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Questo terzo posto regionale è un punto di partenza, non di arrivo. La Zhero Triathlon cresce, e con lei cresce l’amore per il triathlon a Latina».