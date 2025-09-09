La Zhero Triathlon Latina scalda i motori, tra novità e update parte una nuova stagione

La Zhero Triathlon Latina è pronta a dare il via a una nuova stagione sportiva ricca di entusiasmo, crescita e novità. Lunedì 15 settembre prenderà ufficialmente il via la stagione 2025-2026, con un programma che coinvolgerà sia i più piccoli sia gli atleti adulti, confermando la società come una delle realtà sportive più solide e dinamiche del Lazio, terza squadra regionale per risultati.
L’obiettivo principale rimane lo stesso: divertire e appassionare i ragazzi, accompagnandoli passo dopo passo a diventare dei triatleti completi. La società, in costante crescita, punta quest’anno a compiere degli step di crescita, grazie anche ad un gruppo di giovani atleti sempre più motivati e pronti a mettersi in gioco.
Novità tecniche e uno staff potenziato
Per offrire ai ragazzi un percorso ancora più stimolante e qualificato, Zhero Triathlon ha inserito nello staff tecnico nuove figure di grande competenza, che vantano l’onere di aver portato il Triathlon a Latina nel lontano 1993:
Allenatore Ciclismo: Paolo Casconi
Allenatore Podismo: Carlo Gatto
Consiglieri: Fiorenza Zorzetto e Alberto Di Lorenzo
Non solo giovani: il gruppo Age Group
Accanto ai ragazzi, cresce e si consolida anche il gruppo degli “Age Group”, formato da adulti che hanno scelto il triathlon come passione e stile di vita. Un ambiente inclusivo e motivante, dove la sfida sportiva si unisce al piacere di allenarsi insieme e condividere obiettivi comuni.