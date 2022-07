Lab DFG, Cisterna Estate: domani al Palazzo Caetani Alexa Pantanella ed il suo libro

Nella giornata di domani, alle ore 19:00, presso la Corte di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, in collaborazione con il Comune di Cisterna di Latina e l’Assessorato alla Cultura, ci sarà la presentazione del volume “Ben detto”, scritto da Alexa Pantanella e edito dalla labdfg.it.

“Ben detto” vuole favorire una sorta di “risveglio” nel modo in cui utilizziamo il linguaggio, nelle tante attività che svolgiamo nel quotidiano: riunioni o scambi di lavoro, conversazioni informali, battute amicali, etc.

Ricerche, articoli e letteratura, si alternano a decine di esempi reali – riportati dalle persone stesse in occasione d’incontri formativi e workshop – che l’autrice ha raccolto e analizzato durante il continuativo lavoro che porta avanti sul campo.

L’obiettivo è mostrare, in modo fattuale e concreto, gli effetti che un linguaggio poco consapevole può produrre, sottolineando i benefici, anche immediati, che un uso più inclusivo del linguaggio può portare. Non solo verso chi lo riceve, ma anche per chi lo utilizza.

Sarà presente all’evento la Vicesindaca di Cisterna di Latina, Maria Innamorato, e la Consigliera di Fiducia Rai, Sapienza e Greenpeace, Giorgia Ortu La Barbera. Modererà e arricchirà l’incontro con le proprie domande la giornalista Roberta Sottoriva.