Lab DFG e Manù Benelli insieme con l’autobiografia dell’ex pallavolista

Nasce dall’incontro tra Manù Benelli e la Lab DFG, casa editrice di Latina, il nuovo libro “FUORI DAL CORPO – La forza e la voglia di essere unici” dedicato alla vita ed al percorso sportivo dell’ex atleta. L’autobiografia dell’ex pallavolista ed oggi allenatrice ravennate, atleta più titolata nella storia del volley italiano femminile, entrata di diritto nella Hall of Fame.

La presentazione dell’autobiografia si svolgerà in prima nazionale lunedì 24 ottobre nella sua Ravenna. Primo appuntamento alle 17.30 con il firma copie al Caffè Letterario in via Armando Diaz 26, a cura della libreria Liberamente Libri.

I suoi undici Scudetti di fila – record italiano assoluto in tutti gli sport – con l’Olimpia Teodora Ravenna, le Coppe Campioni, il Mondiale per Club, le 325 presenze in nazionale. Numeri forti di chi palleggiava “Fuori dal Corpo”, lontano dalla testa e fuori asse.

“Un’ espressione coniata da Pupo Dall’Olio – esordisce Manù Benelli -, perché il mio modo di palleggiare non seguiva le indicazioni tecniche tradizionali. La palla era lontana da me, diventando un punto di forza, non certo uno svantaggio. E’ questo che trasmetto alle pallavoliste, l’esperienza di chi ce la può fare nonostante le difficoltà. Con il direttore editoriale della Lab DFG Giovanni Di Giorgi e il giornalista Fabio Benvenuti, abbiamo pensato ad una sintesi tra un’autobiofragia ed un libro tecnico sul volley. Nel nostro sport è cambiato tutto, come il mondo del resto. Sia dal punto di vista atletico che tecnico, ma in comune resta sempre lo spirito di squadra. Quanto alla prefazione? Michele Marchiaro ha scritto la prefazione senza sapere di cosa raccontasse il libro, ma è perfettamente in linea con quello che ho scritto”.