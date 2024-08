Lab Dfg, il programma completo del Premio Invictus 2024

È tutto pronto per la quinta edizione del Premio Invictus, il prestigioso riconoscimento dedicato alla letteratura sportiva, organizzato dalla casa editrice Lab DFG. Quest’anno, l’evento assume un’importanza particolare, grazie al suo riconoscimento internazionale: insieme al Premio Strega e ai Lucca Comics, l’Invictus rappresenterà l’Italia alla Fiera del Libro di Francoforte, la più importante rassegna editoriale mondiale.

L’editore Giovanni Di Giorgi esprime il suo orgoglio per questo traguardo, sottolineando la crescita del premio negli ultimi cinque anni. Conclude con un messaggio entusiasta: “È solo l’inizio di una grandissima quinta edizione”.

Ecco il programma completo che si terrà dal 10 al 13 settembre 2024, nelle suggestive location del Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, del Castello Caetani di Sermoneta e del Giardino di Ninfa.

La giornata inaugurale sarà dedicata all’Invictus School, coinvolgendo studenti dei licei locali in un percorso letterario che culminerà in un incontro con l’autore dell’opera vincitrice. Il giorno successivo, la Masterclass Book Invictus offrirà una straordinaria opportunità per giovani scrittori emergenti, culminando con la premiazione di un’opera che sarà pubblicata dalla Lab DFG.

Il 12 settembre sarà dedicato alla chiusura dei lavori della Masterclass, con l’annuncio dell’opera vincitrice, seguita dal panel “Club Invictus: Vento e Radici”, incentrato sul progetto di inclusione attraverso la vela. La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione dell’opera vincitrice del Premio Invictus 2024, durante la quale verranno anche premiati due autori maltesi e designati gli “Atleti Invictus 2024”.

Il 13 settembre, l’evento si chiuderà con una visita guidata al Giardino di Ninfa, riservata a chi avrà prenotato.

Questo riconoscimento, nato nel 2020, si conferma come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport e letteratura, un evento capace di celebrare storie che vanno oltre la competizione sportiva, esplorando la resilienza, la forza interiore e l’umanità.