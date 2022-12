Lab Dfg tra libri e sport, incontro con gli autori e PLPL

Continuano gli incontri con gli autori, anche sotto Natale: martedì la Benelli, mercoledì inizia PLPL. Pantanella, Rosati e Giorgini protagonisti tra università e caffé letterari

Continua il dicembre prestigioso della Lab Dfg, che attraverso i suoi autori, incontra il lettori da Nord a Sud. Da Milano a Roma, passando per la provincia di Latina. Un fitto programma di eventi decembrini, che verrà sugellato dalla partecipazione alla prestigiosa Fiera nazionale Più Libri Più Liberi, in programma dal 7 all’11 dicembre presso il Centro Congressi la Nuova all’Eur.

Le firme Lab DFG hanno incontrato i lettori in appuntamenti che hanno riscorso consenso e approvazione, per le tematiche affrontate.

Il 1 dicembre Alexa Pantanella, autrice di “Ben Detto”, è intervenuta sul tema delle tematiche del linguaggio inclusivo nelle organizzazione lavorative. Evento organizzato dal Dipartimento di Psicologica presso l’Università Cattolica di Milano. E’ stato proprio il libro BEN DETTO ad ispirare la tavola rotonda sui temi di una comunicazione inclusiva, attraverso un uso del linguaggio consapevole dei destinatari cui viene rivolto. Per un beneficio non solo per chi lo riceve, ma anche per chi lo utilizza.

Il 2 dicembre Giovanni Rosati ha parlato de “L’officina dei sogni” presso il caffè letterario Arte a Latina. Video emozionali e interventi mirati, hanno affrontato il tema della disabilità riscattata attraverso lo sport, in cui piccoli grandi campioni di tutti i giorni, superano la prova più difficile, quella del pregiudizio. Un libro che racconta anche la storia della casa editrice Lab DFG, i valori che l’hanno ispirata in questo percorso nel mondo dell’inclusione a partire dagli Special Olympics.

Il 3 dicembre Mauro Giorgini, autore di “E’ successo un ’21” è intervenuto come relatore ad Aprilia in occasione della II edizione Gala ACLI “Aprilia Sociale”. Un excursus sportivo di grandi storie coronate dal podio olimpico nel 2021, l’anno che verrà ricordato come il più vincente per le nazionali e gli atleti azzurri olimpici e paralimpici. Storie di donne e di uomini che hanno superato se stessi e il Covid 19.

Ad Aprilia, il 6 dicembre alle 17.30, presso il Palagio volley di via Pergolesi, racconterà “In fuori dal corpo” la sua storia di sport e di vita Manù Benelli, la più titolata giocatrice nella storia della pallavolo femminile italiana. Di diritto nella Hall of Fame di questo sport, è l’emblema di chi si fa strada nonostante i giudizi di inizio carriera non fossero confortanti, quando invece il suo modo atipico di palleggiare, è diventato il punto di forza. Nell’occasione Manù Benelli, svolgerà un allenamento dimostrativo con tutti i palleggiatori partecipanti.