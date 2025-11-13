LabDFG, Chiappucci presenta la sua autobiografia a Sezze

Venerdì 14 novembre Claudio Chiappucci, il celebre campione di ciclismo soprannominato “El Diablo”, presenterà a Sezze la sua autobiografia Claudio Chiappucci. I luoghi del Diablo (Lab DFG). L’incontro si terrà alle 18:00 nell’Auditorium San Michele Arcangelo, in via Garibaldi 2.

Ad aprire la serata sarà il sindaco Lidano Lucidi, seguito dal dialogo tra Chiappucci e il ciclista Filippo Simeoni, che ha favorito l’incontro con la casa editrice. L’incontro sarà moderato dal giornalista Simone Di Giulio.

Il libro, scritto a quattro mani con Federico Vergari, ripercorre i momenti più importanti della vita ciclistica del campione: dalla prima bicicletta rosa alla vittoria alla Milano–Sanremo, dal soprannome “El Diablo” alla tragica scomparsa dell’amico Fabio Casartelli. Chiappucci, tra i protagonisti del ciclismo italiano degli anni ’90, è celebre per la sua fuga solitaria al Tour de France 1992 e per aver indossato la maglia gialla per otto giorni nel 1990.