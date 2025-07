Ladri d’auto in trappola, arrestate due persone a Gaeta

La scorsa settimana, nell’ambito di servizi preventivi mirati disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Formia per contrastare i furti ai danni di turisti e residenti lungo il litorale del Golfo di Gaeta, i militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta hanno arrestato in flagranza due persone, un uomo nato nel 1969 e una donna del 1971, entrambi provenienti da Latina, ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

Da diversi giorni, i Carabinieri erano impegnati in controlli in abiti civili e appostamenti nelle zone più frequentate dai turisti, con particolare attenzione ai furti su autovetture, fenomeno recentemente segnalato nella zona. Nel pomeriggio, nei pressi del cimitero comunale di Gaeta, vicino alla spiaggia di Serapo, i militari hanno colto in flagrante i due mentre, utilizzando un punteruolo, rompevano il finestrino di un’auto regolarmente parcheggiata per rubare gli effetti personali contenuti al suo interno.

I due sono stati immediatamente bloccati e arrestati. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati l’arnese utilizzato per lo scasso e l’autovettura impiegata dagli arrestati per spostarsi.

L’arresto è stato tempestivamente comunicato all’Autorità Giudiziaria competente, che ha disposto il trattenimento dei due presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta, in attesa della convalida. Il giudice per le indagini preliminari, con rito direttissimo, ha accolto le richieste della Procura della Repubblica di Cassino confermando l’arresto e adottando misure cautelari personali nei confronti degli indagati.

L’operazione testimonia l’impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza del territorio e la protezione di cittadini e turisti nella rinomata località balneare.