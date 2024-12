Ladri di tombe ad Aprilia, rubati addobbi natalizi al cimitero

Il cimitero di Aprilia è stato teatro di numerosi furti di addobbi natalizi e oggetti personali dalle lapidi, scatenando indignazione e dolore nella comunità locale.

Tra i racconti più toccanti, spuntano quelli di due cittadine che denunciano una il furto di una composizione natalizia dedicata al padre e l’altra lamenta la sottrazione di un presepe in legno dalle tombe dei genitori. Alcuni oggetti sono addirittura stati dapprima rubati e poi restituiti in condizioni degradate. Ciò ha ulteriormente scosso e infastidito i cittadini, che hanno espresso il bisogno di maggiore sorveglianza per proteggere un luogo che dovrebbe rappresentare silenzio e rispetto.

La comunità è unita nel chiedere interventi concreti per preservare la sacralità del cimitero e impedire che gesti così ignobili si ripetano.