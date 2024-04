Ladri in azione al Pantanaccio, smurata la cassaforte di una villa

Tornano a colpire i ladri a Latina. Gli specialisti agiscono, nella tarda serata di venerdì, in una villa nella zona del Pantanaccio. Come riporta l’edizione odierna di Latina Oggi, a dare l’allarme sono stati i vicini di casa che, insospettiti da alcuni rumori strani, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Arrivati sul posto però, i carabinieri non hanno trovato più nessuno, i ladri erano riusciti a dileguarsi in tempo.

I malviventi sono riusciti a introdursi forzando una finestra del piano seminterrato, poi una volta dentro hanno individuato la cassaforte e si sono subito messi al lavoro per smurarla e portarla via. All’intento c’erano gioielli e contanti.

Ora i Carabinieri della Compagnia di Latina, dopo un attento sopralluogo all’interno dell’abitazione, sono al lavoro per risalire agli autori del colpo. Una cosa è certa: ad agire è stata una banda di specialisti.