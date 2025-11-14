Ladri in azione, altri furti in casa tra Chiesuola e Borgo Podgora

Case a soqquadro, soldi e oggetti di valore trafugati con maestria. I ladri agiscono noncuranti della presenza dei proprietari, si creano il varco nelle recinzioni, forzano potere e finestre. Un vero e proprio raid, vittime diversi residenti in via della Cava, tra Chiesuola e Borgo Podgora. In una zona di campagna meta privilegiata per i soliti ignoti, nelle ultime ore sono stati messi a segno nuovi colpi.

Scattato l’allarme, sono seguiti i sopralluoghi sul posto dei carabinieri, che stanno ricevendo le denunce delle famiglie esasperate, per le quali lasciare le proprie abitazioni diventa adesso motivo di vera preoccupazione. Ad ogni ora, perché i ladri agiscono sempre e comunque, concentrando ovviamente le proprie azioni quando nelle ore serali, soprattutto tutto adesso che le giornate di sono accorciate. Quando non c’è nessuno in casa, non è così difficile disattivare il sistema di allarme.

Il modus operandi è consolidato. Sopralluoghi preventivi e poi il colpo, sicuramente a più mani, tra “pali” e chi agisce. Solite storie, solita rabbia.