Questa notte a Spigno di Saturnia, i Carabinieri sono intervenuti in seguito a una rapina presso un’abitazione di una donna di 44 anni. Due individui incappucciati e con guanti hanno minacciato la donna nel sonno, facendole consegnare 300 euro in contanti e vari monili in oro, per poi fuggire con la sua auto.

L’autovettura è stata rinvenuta successivamente e riconsegnata alla proprietaria.