Ladri seriali, due denunce tra Roccagorga e Pontinia

Pizzicato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, un 52 enne di Sezze è stato denunciato per il furto di pezzi di auto all’interno del garage di un uomo di Roccagorga. Dalla sequenza si vede come l’indagato si sia introdotto nel cortile dell’abitazione e dopo essere entrato nel garage, abbia portato via un motore elettrico e un cambio usato di un’autovettura.

L’episodio risale allo scorso 17 luglio e il responsabile risultata già noto alle forze di polizia. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto.

Sempre per furto, stavolta aggravato, è stato denunciato un altro pregiudicato, 42enne di Latina, querelato da un cittadino cinese, di 28 anni, al quale aveva rubato i registratore di cassa dell’attività commerciale a Pontinia di proprietà della vittima.