Ladro di rame sorpreso dai Carabinieri: arrestato romeno a Latina

Nella prima mattinata di oggi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di 56 anni, residente in città, per tentato furto in concorso.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo, insieme a un complice rimasto al momento ignoto, armeggiare con del materiale all’esterno di un edificio istituzionale locale, riponendolo nel cofano della propria auto. Alla vista dei Carabinieri, il sospettato ha tentato di eludere il controllo mettendosi alla guida del veicolo, ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento, mentre il complice è riuscito a fuggire a piedi.

La perquisizione dell’auto ha permesso di recuperare due matasse di filo di rame per un peso complessivo di circa 120 chilogrammi, 80 pacchetti di sigarette privi del sigillo del monopolio di Stato, prodotti cosmetici e una consolle da gioco.

Successivamente, a seguito di un sopralluogo nei pressi del luogo dell’intervento, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori matasse di filo di rame del peso complessivo di 540 chilogrammi, sottratte dall’impianto elettrico della struttura interessata.

Il materiale è stato sequestrato e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini proseguono per identificare il complice e chiarire tutte le dinamiche del furto.