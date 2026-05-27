Ladro seriale denunciato dalla Polizia a Gaeta

La Polizia di Stato di Gaeta ha denunciato in stato di libertà un uomo, classe 1982 già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione, furti presso attività commerciali e tentati reati contro il patrimonio commessi nel territorio comunale nelle scorse settimane.

L’attività investigativa, condotta dagli operatori della Squadra Anticrimine del Commissariato di P.S. di Gaeta, ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico dell’uomo attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da diversi sistemi di videosorveglianza e mediante l’acquisizione di testimonianze e ulteriori riscontri investigativi.

Le indagini hanno permesso di ipotizzare in capo al denunciato la responsabilità di diversi episodi delittuosi verificatisi tra la fine di aprile e l’inizio di maggio. In particolare, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per un furto in abitazione consumato approfittando dell’assenza dei proprietari, per un furto ai danni di un’attività commerciale del centro cittadino, per il furto di materiale in rame dall’area di pertinenza della Casa Comunale e per un tentativo di furto presso una ferramenta del territorio, nel corso del quale si è dato alla fuga all’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato.

Determinante si è rivelato il lavoro degli investigatori che, attraverso la comparazione dei filmati acquisiti e gli ulteriori accertamenti svolti, hanno ricostruito i movimenti dell’indagato e documentato le condotte contestate.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il soggetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per le ipotesi di reato contestate.