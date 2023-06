Laghetto di Parco San Marco, il sindaco incontra le associazioni

E’ stato accolto l’appello mosso pochi giorni fa dalle 19 associazione e comitati che nei giorni scorsi avevano inviato una formale richiesta per salvare l’ecosistema del Laghetto del Parco San Marco a Latina, luogo e punto d’incontro sempre più frequento da grandi e piccoli.

Il sindaco, Matilde Celentano, assieme all’assessore Massimiliano Carnevale, hanno convocato presso gli uffici comunali le 19 associazioni. Nell’incontro verrano valutate le soluzione migliori affinché gli animali, che da tempo si sono stanziati nel laghetto, vivano in sicurezza, verrà attenzionato anche quello che è il punto di vista igienico-sanitario.

“Ci siamo da subito messi a disposizione – spiega la prima cittadina di Latina – per un incontro in cui ascolteremo le istanze dei cittadini. L’obiettivo è condividere le decisioni e, come ci contraddistingue, lo faremo ascoltando tutti gli attori interessati”.