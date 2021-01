“L’Agorà”, a Cisterna nasce l’olio dell’inclusione per i ragazzi disabili

CISTERNA DI LATINA – I processi di inclusione sociale per i ragazzi con forme di disabilità sono andate avanti malgrado la pandemia presso il centro diurno L’Agorà dei Servizi Sociali del Comune di Cisterna di Latina. L’olio di oliva “L’Agorà” ottenuto con la raccolta nell’area verde che circonda la nuova sede di via Aristide Ortolani, cui hanno preso parte i ragazzi, è il risultato del prosieguo del percorso socio-educativo. Inizialmente in pieno lockdown gli operatori hanno lavorato a “a distanza” mantenendo il rapporto di fiducia con l’utente e la sua famiglia.

Attraverso telefonate, videochiamate e l’invio di video tutorial, gli educatori e gli operatori hanno svolto varie attività manuali e creative, laboratori di cucina, laboratori di giardinaggio, volte al mantenimento delle autonomie e delle abilità di ciascuno.

In estate sono state organizzate uscite in piccoli gruppi presso fattorie didattiche e parchi.

Dallo scorso ottobre il centro L’Agorà ha finalmente riaperto le porte nella nuova sede in via Aristide Ortolani, in una struttura ampia, luminosa e circondata da un ampio giardino e uliveti.

Una cornice che ha rappresentato ulteriore occasione di svago per gli utenti a confronto con educatori e operatori, con l’attivazione di tutti i protocolli di prevenzione necessari.

Quindi complici le belle giornate scorse, è partita la raccolta delle olive fino al confezionamento ed etichettatura delle prime bottiglie di “Olio l’Agorà”.

Sempre protagonisti in tutte le fasi i ragazzi. Il prossimo passo sarà ora in primavera per realizzare nel giardino circostante un piccolo orto. C’è già chi se ne prenderà cura…