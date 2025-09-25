L’agroalimentare pontino alla conquista di Madrid

Dal 30 settembre al 2 ottobre il Distretto Agroalimentare di Qualità Cooperativo Agricolo Pontino sarà presente a Fruit Attraction 2025, il grande salone internazionale dell’ortofrutta che richiama oltre 2.500 espositori da 150 Paesi e più di 120.000 visitatori.

La “casa” pontina (Pad. 4, Stand 4 C13) si estenderà su circa 130 metri quadrati, ospitando una selezione di cooperative e imprese tra cui AgriEuropa, Latina Export, Che Orto, Pontinatura, Biolatina e molte altre. Obiettivo: trasformare la vetrina madrilena in nuove opportunità commerciali, soprattutto nei mercati del nord-est europeo e del Mediterraneo.

«Partecipare a Fruit Attraction è per noi un passaggio strategico – sottolinea il presidente del Distretto, Claudio Marcoccio –. È un’occasione preziosa per far conoscere le eccellenze del nostro territorio a un pubblico globale, ma anche per rafforzare relazioni già avviate e costruirne di nuove. Vogliamo dimostrare come qualità, passione e innovazione rendano l’agroalimentare pontino competitivo a livello internazionale».

A ribadire il valore dell’iniziativa è anche il presidente del Consorzio Agroalimentare Pontino, Maurizio Manfrin: «Lo stand del Distretto sarà un punto d’incontro e di business pensato per accogliere buyer e operatori da tutto il mondo. La selezione delle aziende presenti testimonia la varietà e la solidità del nostro sistema produttivo. L’obiettivo è chiaro: trasformare la visibilità offerta da Madrid in contratti concreti e rafforzare i rapporti già avviati con i mercati del nord-est europeo e del bacino mediterraneo».

Accanto al sistema produttivo, a Madrid ci sarà anche BCC Roma, partner finanziario della filiera. Per tre giorni, il Lazio meridionale sarà così protagonista in una delle vetrine più prestigiose del settore agroalimentare mondiale.