Il Beach volley scende in campo per la ricerca con l’evento “Una schiacciata per la solidarietà” organizzato dall’Air beach Volley School di Opes in collaborazione con Air sport village e Aeronautica militare.

Una seconda edizione inserita anche nel programma ufficiale dei festeggiamenti del Natale di Latina, che ha come obiettivo principale la raccolta fondi da devolvere alla ricerca con la onlus Alessandro Laganà.

L’Associazione è da sempre vicina al beach volley di cui Alessandro era un appassionato, tanto da organizzare un torneo tra gli avvocati del Foro di Latina, poi diventato memorial in suo nome.

Il 21 e 22 dicembre presso il PalaEagle, sport, animazione, musica, cabaret, solidarietà e tanti ospiti speciali tra cui Viktoria Orsi Toth e Alex Ranghieri direttamente dalla nazionale italiana di beach volley.

I campioni, reduci dalle finali del Word tour del Foro Italico, si cimenteranno in un set con i vincitori del “I° Torneo di Beach Volley Città di Latina”, organizzato dall’Air Beach Volley School e che si terrà nel week end dell’evento.

Parteciperanno anche gli atleti della nazionale F.S.S.I. (Federazione Sport Sordi Italia) e atleti e dirigenti della Top Volley che metteranno in palio palloni autografati per la raccolta fondi.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti