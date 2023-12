Si è tenuto lo Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, l’evento internazionale che premia le bevande spiritose di tutto il mondo, dove l’Amaro dell’Agro Pontino ”Piccolo” si è aggiudicato la Medaglia d’Oro 2023. Numerose le sessioni di degustazione a cui hanno partecipato 138 giudici internazionali esperti del settore dei superalcolici che hanno degustato e valutato alla cieca 2.383 distillati provenienti da 57 paesi. “Piccolo” l’Amaro dell’Agro Pontino, nato da un’idea di Vincenzo Piccolo, chef del Ristorante Locanda Bonifacio VIII, prende vita grazie alla sapiente miscela dei profumi della tradizione del territorio pontino con una selezione di erbe aromatiche e agrumi locali. Di colore scuro, con una gradazione alcolica pari al 30% può essere bevuto sia come digestivo che come bevanda estiva, si può consumare sia freddo che con molto ghiaccio. Il primo, unico e originale amaro della nostra terra, “Piccolo” l’Amaro dell’Agro Pontino è in distribuzione presso le enoteche del territorio.