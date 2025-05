L’Amerigo Vespucci sbarca a Gaeta: sarà allestito un corteo marittimo

Per la prevista sosta della Nave Scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci” presso il porto di Gaeta, in occasione della 15ª tappa del Tour Mediterraneo (24-27 maggio), è stato programmato per il pomeriggio del 24 maggio 2025 un suggestivo corteo di unità da diporto che vorranno intervenire, che accoglierà il veliero al suo ingresso nelle acque antistanti la spiaggia di Serapo. Le unità partecipanti, che prenderanno posto a poppa di Nave Amerigo Vespucci, saranno coordinate in sicurezza da mezzi navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia a mare, secondo quanto sarà stabilito nell’apposita Ordinanza di Sicurezza della Navigazione, che sarà emanata nella giornata di oggi dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta. La cerimonia di ingresso nella rada di Gaeta culminerà con la benedizione della nave impartita da S.E. Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, da bordo di una motovedetta della Guardia Costiera su cui prenderanno posto anche il Sindaco di Gaeta Dott. Cristian leccese, il Comandante Interregionale Marittimo del Centro Italia e della Capitale, Ammiraglio di Divisione Fabio agostini e il Comandante del Compartimento marittimo di Gaeta, Capitano di Fregata Biagio Mauro sciarra. Successivamente la “Vespucci” proseguirà per l’ormeggio presso la banchina assegnata dove ci saranno ad attenderla, per la cerimonia di benvenuto, il Comandante Logistico della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Salvatore vitiello, il Prefetto di Latina Dott.ssa Vittoria ciaramella, l’Assessore al Turismo e allo Sport della Regione Lazio, Elena palazzo, oltre che diverse autorità locali e la banda musicale della Guardia di Finanza. Si richiama l’attenzione di tutti i diportisti che intendano prendere parte al corteo sull’obbligo di rispettare le più rigide norme di sicurezza della navigazione, con particolare riferimento a quanto sarà indicato nell’ordinanza in corso di emanazione. Le unità coinvolte dovranno in ogni caso attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dai mezzi governativi preposti al coordinamento dell’evento. Si evidenzia infine che la rotta di accesso al porto e l’intera rada di Gaeta dovranno essere completamente libere da traffico nautico al momento dell’ingresso della nave scuola, al fine di garantirne l’accesso in sicurezza e senza interferenze. L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.