L’anno del sorpasso, nel 2020 i social superano l’influenza della tv non solo in politica

Il 2020 è un anno entrato già nella storia e non solo per il Covid. I social media, Facebook nello specifico, infatti, superano l’influenza della TV rispetto le tematiche di politica, economia e società.

Net in Progress, agenzia di comunicazione strategica, cura e affianca i leader delle istituzioni da oltre 35 anni e lo fa seguendo con attenzione le innovazioni quotidiane che avvengono nel modo di comunicare, monitorando costantemente i media e gli strumenti di comunicazione.

Come si comunica su Facebook e sui social in generale?

Partiamo da una frase molto significativa di Nancy Duarte, scrittrice e CEO americana:

“Tu non sei l’eroe che salverà la tua audience, è l’audience il tuo eroe.”

Che vuol dire questo? Quando parli non devi mai parlare come se tutti pendessero dalle tue labbra ma devi preoccuparti di essere interessante per loro, per chi ti segue.

Nancy Duarte è una leggenda in California, è la più brava ricercatrice e consulente esperta di discorsi che scrive per i più importanti capitani di azienda degli USA e per i principali leader politici.

Ogni grande discorso passato alla storia, come ad esempio quelli di Martin Luther King, Gandhi, Papa Giovanni Paolo II, etc., sono costruiti su una metrica precisa in grado di catturare il pubblico e di tenere tutti attaccati alla sedia. Sempre la Duarte afferma che: “Un grande discorso produce un cambiamento nel pubblico”.

Tutto questo per dire che quando scrivete sui social, o comunicate in generale, vi dovete chiedere se interessa a qualcuno quello che state postando o è solo per alimentare il vostro ego!

Se è la risposta non è la prima, avrete sempre risultati scarsi nella comunicazione.

Sono tre i requisiti per essere efficaci sui social:

IMMEDIATEZZA DELLA COMUNICAZIONE

L’IMPORTANZA DELLE FOTO

PIANIFICAZIONE E COSTANZA

1. IMMEDIATEZZA

Quando succede qualcosa nella realtà cui assistete in tempo reale, deve essere postato anche sui social altrimenti qualcuno lo dirà per prima e vi ruberà il pubblico. Spesso le istituzioni inviano i comunicati stampa ore dopo il verificarsi di un determinato evento, e i social non vengono aggiornati in tempo reale.

Oggi i social sono il media deputato ad informare in tempo reale l’opinione pubblica e la stampa, sono stati eletti a strumento principe e come tale devono essere gestiti per ottenere ascolto e consenso.

2. L’IMPORTANZA DELLE FOTO

Le foto sono fondamentali, ancor di più lo sono i video. Non bisogna avere una troupe cinematografica al seguito ma è importante che chi realizzi le foto abbia un forte senso estetico perché le foto e i video contribuiscono a realizzare l’immagine di voi nei vostri interlocutori, che sono poi coloro che vi voteranno alla prossima tornata elettorale. Quindi non pensate di cambiare look, togliere le occhiaie e assumere un fotografo professionista, magari mago di Photoshop, solo negli ultimi 30 giorni di campagna elettorale. L’immagine si costruisce nel tempo e l’occhio vuole la sua parte.

3. PIANIFICAZIONE E COSTANZA

La forza dei social è quella di rispondere alla logica delle curve esponenziali, ovvero dopo un intenso sforzo iniziale, al mantenimento dello sforzo i risultati che emergono sono decisamente più gratificanti dell’avvio. I fan crescono secondo la logica della costanza che serve anche per mantenere un dialogo vivo e continuo con tutti loro.

Costruite un’agenda di appuntamenti dedicati al vostro target social e pianificate delle azioni da realizzare.

Ad esempio, sapete che domani inaugurerete un’opera ferma da molto tempo, come prima cosa è necessario far ricercare dallo staff una foto del luogo prima dell’intervento dei lavori per prepararsi a scattare una nuova foto una volta che l’opera sarà terminata, nello stesso punto, stessa angolazione etc, di quella che abbiamo, in modo da permettere al pubblico di verificare facilmente la differenza tra il prima e il dopo.

Per farla breve, NULLA è improvvisazione. Riempire uno spazio non è il modo per presidiare uno dei media più influenti per il vostro futuro politico.

