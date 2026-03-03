L’Antares Pallanuoto travolge Colleferro: termina 17-4 alla comunale di Latina

Un gran pomeriggio di sport alla Piscina comunale di Latina, dove i giovanissimi dell’Antares Pallanuoto hanno superato, giganteggiando, i pari età dello ST 2000 Colleferro. I rossoblù del presidente Bruno Davoli, hanno indirizzato il match già nel primo parziale, chiuso con un netto 7-0 che ha messo in evidenza il lavoro svolto in settimana.

I coach Matteo e Lorenzo Davoli hanno poi dato spazio a tutta la rosa a disposizione, ottenendo risposte positive dai ragazzi impiegati. Dopo un secondo tempo più equilibrato, i pontini hanno ripreso a macinare gioco dalla terza frazione, incrementando progressivamente il bottino fino al definitivo 17-4.

Le parole dei protagonisti

“Che entusiasmo e che bello vedere tutti i ragazzi felici a fine partita. Il clima che si è creato quest’anno ed i nuovi arrivi in squadra dimostrano che quando si mettono da parte i personalismi e si ragiona da squadra dentro e fuori dalla vasca si va lontano e i fatti valgono più di mille parole. Non importa vincere o perdere ma divertirsi ed essere tutti protagonisti dando opportunità a tutti di esprimersi. Oggi voglio fare un particolare plauso ai 2013, alcuni anche in gol, come Federico Battista, al ritorno in acqua di Agostini Christian e al nostro super portiere Gianluca Di Matteo”

Il tabellino

Antares Nuoto e Pallanuoto Latina – Sport Team Colleferro 17 – 4 (7-0; 1-1; 4-0; 5-3)

Antares N e PN Latina: Di Matteo, Micheli, Bettin, Massaro, Corelli, Pagano, Taglialatela, Battista, Papa F., Stivali, Contini, Riggi, Papa S., Agostini. Il roster si completa con: Zaccaria, Morina, Caserio J, Caserio N, Ambrosetti, De Santis. Tpv: Matteo e Lorenzo Davoli.