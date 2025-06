L’Antica Pizzeria da Michele apre anche a Latina

Oramai è tutto pronto e si attende solo che la porta a vetri del locale venga ufficialmente aperta: l’Antica Pizzeria da Michele è pronta a sbarcare anche a Latina, dando seguito a quanto iniziato da anni, con l’idea di rendere la tradizione napoletana un must in giro per l’Italia ed il mondo.

Con Latina diventano 35 le sedi della pizzeria in Italia, 70 se consideriamo quelle presenti in tutto il mondo.

“Latina è una città strategica e con un grande potenziale, perché in essa possono convergere sia i locali che i turisti che soggiornano nelle vicinanze – spiega Alessandro Condurro, AD de l’Antica Pizzeria Da Michele – Latina e Napoli poi sono accomunate dal buon cibo e la terra laziale è con noi sempre stata molto generosa e il clima di grande attesa fa ben sperare”.