Lanza saluta Cisterna e vola in Cina

Dopo aver conquistato la permanenza in Superlega, il Cisterna Volley ufficializza la partenza di Filippo Lanza, pronto a chiudere la stagione in Asia con lo Shanghai Brightman Volleyball Team, impegnato nei playoff della Chinese Volleyball Super League.

L’accordo tra giocatore e società prevedeva la possibilità di trasferimento solo dopo il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Con la salvezza matematica centrata davanti al pubblico di casa, è arrivato il via libera. Lanza lascia dopo aver firmato con 15 punti e il premio di MVP il successo per 3-0 contro Cuneo, gara che ha sancito la permanenza in categoria.

Il tecnico Daniele Morato ha rimarcato il valore del traguardo ottenuto sul campo: «Era importante raggiungere la salvezza prima di conoscere gli altri risultati, meritandocela con la nostra prestazione». L’allenatore ha parlato di crescita evidente del gruppo e di un lavoro iniziato in estate che «ha portato esiti positivi».

Soddisfazione anche nelle parole del direttore generale Candido Grande: «È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta», ha dichiarato, sottolineando come le difficoltà iniziali fossero prevedibili in un progetto giovane e rinnovato. La vittoria contro Cuneo, ha aggiunto, «ci ha dato risposte importanti davanti a un palazzetto pieno».

Ora Cisterna tornerà in palestra per preparare la sfida contro la Lube Civitanova, penultimo impegno di Regular Season, con l’obiettivo di chiudere al meglio il campionato. Per Lanza, invece, si apre una nuova esperienza internazionale: destinazione Shanghai, con l’ambizione di inseguire il titolo fino all’ultimo punto.