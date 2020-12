L’Anzio Waterpolis saluta coach Mirarchi. Damiani: decisione concordata

L’Anzio Waterpolis saluta il coach Maurizio Mirarchi. Di comune accordo con la società, il tecnico lascia la squadra anziate dopo una collaborazione durata tre anni.

La decisione arriva dopo un lungo colloquio intercorso tra il tecnico Mirarchi ed il presidente del club, Francesco Damiani.

“Con la società abbiamo deciso di comune accordo di non proseguire la nostra collaborazione – commenta Maurizio Mirarchi – Sono stati tre anni intensi, con tante difficoltà ma anche con molte soddisfazioni e gioie. Ho dato tutto me stesso, come sempre fatto. Credo di aver lasciato una mentalità di applicazione al lavoro che sarà sicuramente una base sulla quale la società potrà continuare a lavorare. Ringrazio tutti i dirigenti, gli atleti, lo staff con i quali ho condiviso questi anni – conclude – in particolare il presidente Damiani per avermi dato l’opportunità di allenare questa società.

Anche il presidente Francesco Damiani ribadisce quanto accordato: “Oggi si chiude una parentesi importante per la vita della società che rappresento. Dopo qualche colloquio con Maurizio, abbiamo concordato, in pieno accordo, di chiudere il rapporto almeno per questa stagione. Devo ringraziare Maurizio per i tre anni trascorsi con la società, per il lavoro svolto sia con la prima squadra che con il settore giovanile. Un lavoro che ci porteremo dietro negli anni. Ci prendiamo una pausa di riflessione – spiega – la vita è lunga e le opportunità ci sono sempre. Stimo molto Maurizio e sono certo che in futuro potremmo riprendere il rapporto di collaborazione. Ci siamo lasciati con grande cordialità ed amicizia, i rapporti sono e resteranno ottimi. Tra persone per bene così funziona”.