Un vero successo per l’Appedecata Soninnese, che debutta nel mondo del trail running con 130 atleti al seguito.

La gara è una delle 47 competizioni che compongono il circuito In Corsa Libera, organizzato in collaborazione con Opes Latina e Fidal. Si è svolta domenica 1 marzo per una prima edizione davvero ben riuscita.

L’evento è stato organizzato dalla asd Città di Sonnino con la collaborazione della asd Roccagorga e gli organizzatori del Trail Dei Briganti, con il patrocinio di Proloco e Comune di Sonnino.

A lasciare un commento è Gianluca Vacca, responsabile tecnico che dichiara: “Una prima edizione che ha lasciato sicuramente il segno. L’Appedecata Sonninese si è rivelata una gara nuda e cruda, con soli solo 6,5 km ma con oltre 400 metri di dislivello ha fatto penare gli oltre 130 partecipanti. Commenti molto positivi per una gara che ha visto gli atleti partire da Sonnino Scalo ed arrivare a Sonnino in Piazza Garibaldi, attraversando anche il centro storico medioevale nell’ultimo tratto. Soddisfazione anche tra gli addetti ai lavori che ormai da diverso tempo avevano in mente un percorso del genere. L’Asd Città di Sonnino – prosegue – ringrazia tutti i partecipanti ed i volontari che si sono spesi per la riuscita dell’evento e da appuntamento a tutti i podisti per la terza edizione del Trail dei Briganti, prevista per sabato 8 agosto 2020″.

A giungere primo su tutti in piazza Garibaldi è stato Francesco Mallozzi della Polisportiva Ciociara A. Fava con il tempo di 00:30:04, seguito da Antonello di Cicco della Elba Runners in 00:30:38. Terza posizione per Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello che impiega 00:30:47.

Per il podio femminile prima piazza per Liliana Mirabella della Atletica Ceccano che arriva in 00:39:26. Seconda Francesca Macinenti delle Fitness Montello in 00:41:56 e terzo gradino per Maria Flavia Venditti che corre con l’Atletica Cisterna e taglia il traguardo in 00:42:58.

Il faticoso trail, partito da Sonnino Scalo e giunto a Sonnino centro, ha messo duramente alla prova i muscoli delle gambe dei 130 atleti accorsi all’evento. A prenderne parte anche Maurizio Patarini dirigente provinciale Opes, che ritroviamo spesso in veste di atleta: “Essere presente oggi non è solo un piacere personale per l’aver gareggiato una splendida gara, ma sono qui per rappresentare la vicinanza che Opes offre in tutti i suoi appuntamenti. L’Appedecata al suo esordio – prosegue – ha trovato da subito spazio e riscontro all’interno di In Corsa Libera e ha raggiunto quota 130 iscritti. Senza dubbio il circuito è divenuto in poco tempo un filo conduttore interessante ed un traino per molti atleti che ormai si identificano nelle gare. I miei complimenti a tutta l’organizzazione coordinata da Gianluca Vacca per questo successo che oltretutto ha saputo mettere in risalto le bellezze di Sonnino”.